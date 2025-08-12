Стал известен состав сборной Казахстана по вольной борьбе на чемпионат мира
Тренерский штаб национальной сборной Казахстана по вольной борьбе назвал состав для участия в чемпионате мира в Хорватии, передает NUR.KZ со ссылкой на Дирекцию развития спорта.
С 13 по 21 сентября в Загребе (Хорватия) пройдет чемпионат мира по видам борьбы среди взрослых.
Тренерский штаб национальной команды по вольной борьбе во главе с Мадияром Курмысовым утвердил список спортсменов, которые представят Казахстан на предстоящих соревнованиях:
- Адилет Альмухамедов (57 кг)
- Асылжан Есенгельди (61 кг)
- Начын Куулар (65 кг)
- Нуркожа Кайпанов (70 кг)
- Алибек Абилкасым (74 кг)
- Болат Сакаев (79 кг)
- Азамат Даулетбеков (86 кг)
- Камиль Куруглиев (92 кг)
- Ризабек Айтмухан (97 кг)
- Алишер Ергали (125 кг)
В настоящее время казахстанские вольники проводят первый учебно-тренировочный сбор в Грузии, а заключительный этап подготовки пройдет на родине. Состав сборной в женской и греко-римской борьбе будет объявлен позже.
