Стал известен состав сборной Казахстана по вольной борьбе на чемпионат мира

Тренерский штаб национальной сборной Казахстана по вольной борьбе назвал состав для участия в чемпионате мира в Хорватии, передает NUR.KZ со ссылкой на Дирекцию развития спорта.

С 13 по 21 сентября в Загребе (Хорватия) пройдет чемпионат мира по видам борьбы среди взрослых.

Тренерский штаб национальной команды по вольной борьбе во главе с Мадияром Курмысовым утвердил список спортсменов, которые представят Казахстан на предстоящих соревнованиях:

Адилет Альмухамедов (57 кг)

Асылжан Есенгельди (61 кг)

Начын Куулар (65 кг)

Нуркожа Кайпанов (70 кг)

Алибек Абилкасым (74 кг)

Болат Сакаев (79 кг)

Азамат Даулетбеков (86 кг)

Камиль Куруглиев (92 кг)

Ризабек Айтмухан (97 кг)

Алишер Ергали (125 кг)

В настоящее время казахстанские вольники проводят первый учебно-тренировочный сбор в Грузии, а заключительный этап подготовки пройдет на родине. Состав сборной в женской и греко-римской борьбе будет объявлен позже.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.