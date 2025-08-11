Казахстанский борец Демеу Жадраев выиграл первый турнир после Олимпиады-2024

Один из лидеров сборной Казахстана по греко-римской борьбе Демеу Жадраев стал чемпионом турнира в Германии, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Гран-при среди "классиков" прошел в Дортмунде. Сборная Казахстана выиграла семь медалей, в том числе две золотые.

Одним из чемпионов стал Жадраев, для которого этот турнир был первым после Олимпиады-2024. Серебряный призер Игр в Париже оказался сильнейшим в весовой категории до 77 килограммов.

Также чемпионом на соревнованиях в Дортмунде стал казахстанец Багдат Сабаз (до 67 кг). Серебряные награды выиграли Ербол Камалиев (до 60 кг) и Омар Сатаев (до 82 кг). Бронзовыми призерами стали Айбек Сабырбеков (до 60 кг), Асаухат Мухамадиев (до 63 кг) и Мейиржан Шермаханбет (до 67 кг).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.