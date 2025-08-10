Казахстанская фигуристка Самоделкина стала вице-чемпионкой на первом турнире олимпийского сезона
Лидер женской сборной Казахстана по фигурному катанию Софья Самоделкина попала на пьедестал международного турнира Cranberry Cup, передает корреспондент NUR.KZ.
В воскресенье на соревнованиях в Норвуде фигуристки-одиночницы представили произвольные программы. Самоделкина показала чистый прокат, все элементы судьи оценили плюсовыми надбавками, что принесло ей лучшую техническую оценку.
За свое выступление 18-летняя казахстанка набрала 137,35 балла, что оказалось сильнейшим результатом в произвольной программе. Однако по общей сумме (203,15) спортсменка осталась на второй позиции.
Самоделкина уступила только американке Изабо Левито (207,61) — серебряной медалистке последнего чемпионата мира. Тройку призеров замкнула Джиа Шин из Южной Кореи (179,97).
Турнир в Норвуде стал для Самоделкиной первым в новом сезоне, который является олимпийским. Она была единственной представительницей Казахстана на Cranberry Cup. На данный момент фигуристка тренируется в США у Рафаэля Арутюняна.
