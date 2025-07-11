Известный журналист Нурсултан Курман стал президентом Ассоциации футзала Казахстана
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Новым президентом Ассоциации футзала Казахстана назначен спортивный журналист и менеджер Нурсултан Курман, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КФФ.
В 2023-2024 годах Нурсултан Курман занимал пост вице-президента Ассоциации футзала Казахстана, где курировал медийную стратегию и вопросы развития коммуникаций. С января 2025 года был советником президента Казахстанской федерации футбола. Кроме того, Нурсултан Курман в мае 2025 года вошел в состав Исполнительного комитета КФФ.
Курман обладает многолетним опытом работы в спортивной сфере. Он освещал чемпионаты Казахстана по футболу и футзалу, участвовал в создании и развитии специализированных медиа-проектов, а также в организации национальных турниров и реализации инициатив в области массового футбола.
Как гласит заявление Казахстанской федерации футбола, под его руководством Ассоциация намерена усилить институциональное развитие футзала, расширить географию соревнований, повысить вовлеченность регионов и медийное сопровождение турниров.
Бывший глава Талгат Космухамбетов перейдет на должность вице-президента Ассоциации футзала Казахстана.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2264328-izvestnyy-zhurnalist-nursultan-kurman-stal-prezidentom-associacii-futzala-kazahstana/
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