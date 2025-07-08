Сборная Казахстана выиграла медаль Кубка мира по таеквондо
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Мужская сборная Казахстана по таеквондо попала на пьедестал командного Кубка мира, который прошел в южнокорейском Чунчхоне, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.
Отечественные спортсмены заняли третье место и выиграли бронзовые медали. Казахстанская команда на квалификационной стадии оказалась сильнее Индии и дошла до полуфинала, где со счетом 1:2 уступила Южной Корее.
В борьбе за призовую позицию национальная сборная, которую представляли Бекасыл Ергеш, Нурбек Газез, Абдрахман Марипов и Мерген Ганиев, одержала победу над Марокко со счетом 2:1.
Женская команда Казахстана не смогла попасть на пьедестал. Национальная сборная завершила выступление на четвертьфинальной стадии после поражения от представительниц Китая со счетом 0:2.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2263173-sbornaya-kazahstana-vyigrala-medal-kubka-mira-po-taekvondo/
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