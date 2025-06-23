Клуб "Оклахома-Сити Тандер" впервые в XXI веке стал чемпионом НБА

Финальная серия плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона 2024/25 завершилась победой клуба "Оклахома-Сити Тандер", передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником команды на решающей стадии была "Индиана Пэйсерс". Ранее в финальной серии оба клуба одержали по три победы, что привело к решающему седьмому матчу.

Заключительная встреча завершилась со счетом 103:91 в пользу "Оклахомы", которая играла на домашнем паркете. Самым результативным баскетболистом матча стал канадский разыгрывающий хозяев Шей Гилджес-Александер, набравший 29 очков и сделавший 12 передач. Его же признали самым ценным игроком финала.

Таким образом, "Оклахома" победила в решающей серии со счетом 4-3 и впервые стала чемпионом НБА под нынешним названием. Ранее клуб брал титул в 1979 году, когда выступал как "Сиэтл Суперсоникс". В Оклахоме команда начала базироваться в 2008-м.

Добавим, что в нынешнем сезоне "Тандер" также показали лучший результат в регулярном чемпионате НБА.

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