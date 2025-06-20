Сборная Казахстана по стрельбе из лука завоевала два золота на Кубке Азии в Сингапуре

Национальная сборная Казахстана по стрельбе из лука завоевала две золотые медали на этапе Кубка Азии в Сингапуре, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Казахстанские лучники дважды поднялись на первую ступень пьедестала на турнире в Сингапуре. Обе медали высшей пробы отечественные спортсмены завоевали в стрельбе из блочного лука.

В соревнованиях среди смешанных команд Андрей Тютюн и Адель Жексенбинова в финальном противостоянии оказались сильнее дуэта из Индии. Итоговый счет дуэли - 155:153.

В другой встрече за золотые медали мужская команда Казахстана также оказалась сильнее лучников из Индии. Итоговый счет противостояния - 235:231. Страну в этом виде представили Андрей Тютюн, Дильмухамет Муса, Бунед Мирзаметов.

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