Сборная Казахстана по стрельбе из лука завоевала два золота на Кубке Азии в Сингапуре
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Национальная сборная Казахстана по стрельбе из лука завоевала две золотые медали на этапе Кубка Азии в Сингапуре, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.
Казахстанские лучники дважды поднялись на первую ступень пьедестала на турнире в Сингапуре. Обе медали высшей пробы отечественные спортсмены завоевали в стрельбе из блочного лука.
В соревнованиях среди смешанных команд Андрей Тютюн и Адель Жексенбинова в финальном противостоянии оказались сильнее дуэта из Индии. Итоговый счет дуэли - 155:153.
В другой встрече за золотые медали мужская команда Казахстана также оказалась сильнее лучников из Индии. Итоговый счет противостояния - 235:231. Страну в этом виде представили Андрей Тютюн, Дильмухамет Муса, Бунед Мирзаметов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2257584-sbornaya-kazahstana-po-strelbe-iz-luka-zavoevala-dva-zolota-na-kubke-azii-v-singapure/
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