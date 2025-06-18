Сборная Казахстана завоевала бронзу на этапе Кубка Азии по стрельбе из лука
Опубликовано:
Представительницы национальной сборной Казахстана по стрельбе из лука заняли третье место на этапе Кубка Азии в Сингапуре, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.
В Сингапуре продолжается этап Кубка Азии по стрельбе из лука. В рамках турнира состоялся матч за бронзовую медаль в стрельбе из блочного лука среди женских команд.
Сборная Казахстана боролась за награду против Бангладеша. Встреча завершилась победой отечественных спортсменок, которые набрали 230:224 баллов. Казахстанскую команду представили Адель Жексенбинова, Роксана Юнусова и Виктория Лян.
За золотую медаль Кубка Азии поборются сборные Индии и Малайзии.
Отметим что в полуфинале наша сборная уступила Индии с разницей в один балл - 229:230.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2256771-sbornaya-kazahstana-zavoevala-bronzu-na-etape-kubka-azii-po-strelbe-iz-luka/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах