Сборная Казахстана завоевала бронзу на этапе Кубка Азии по стрельбе из лука

Представительницы национальной сборной Казахстана по стрельбе из лука заняли третье место на этапе Кубка Азии в Сингапуре, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

В Сингапуре продолжается этап Кубка Азии по стрельбе из лука. В рамках турнира состоялся матч за бронзовую медаль в стрельбе из блочного лука среди женских команд.

Сборная Казахстана боролась за награду против Бангладеша. Встреча завершилась победой отечественных спортсменок, которые набрали 230:224 баллов. Казахстанскую команду представили Адель Жексенбинова, Роксана Юнусова и Виктория Лян.

За золотую медаль Кубка Азии поборются сборные Индии и Малайзии.

Отметим что в полуфинале наша сборная уступила Индии с разницей в один балл - 229:230.

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