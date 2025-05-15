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Казахстанский "Актобе" проиграл в четвертьфинале Лиги чемпионов

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Волейболисты "Актобе" в ЛЧ-2025
Волейболисты "Актобе". Фото: Пресс-служба ВК "Актобе"

Мужской волейбольный клуб "Актобе" из Казахстана не смог пробиться в полуфинал Азиатской лиги чемпионов сезона-2025 и вылетел из турнира, передает корреспондент NUR.KZ.

Команда пробилась в плей-офф со второго места в группе и в четвертьфинале встретилась с катарским "Аль-Райяном".

"Актобе" потерпел поражение со счетом 1:3 по сетам (20:25, 18:25, 25:23, 20:25) и прекратил борьбу за титул.

Напомним, команда пробилась в Лигу чемпионов благодаря победе в Суперкубке Казахстана. Также участниками турнира стали сильнейшие клубы Японии, Австралии, Китая, Филиппин, Ирана, Таиланда, Китайского Тайбэя, Бахрейна и Вьетнама.

Из казахстанских команд мужскую волейбольную Лигу чемпионов ранее выигрывал только "Рахат-ЦСКА" из Алматы — в 2005 году. Напомним, в нынешнем сезоне на аналогичном турнире среди женских клубов титул взял талдыкорганский "Жетысу".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2245278-kazahstanskiy-aktobe-proigral-v-chetvertfinale-ligi-chempionov/