Казахстанка дважды попала в топ-7 на этапе Кубка Мирового вызова по художественной гимнастике

Представительница сборной Казахстана по художественной гимнастике Милана Парфилова выступила в двух финалах на этапе Кубка Мирового вызова, передает корреспондент NUR.KZ.

Соревнования в португальском Портимане завершились в воскресенье финалами в отдельных видах. Парфилова претендовала на медаль в двух дисциплинах.

За выступление с булавами 17-летняя казахстанка набрала 25,650 балла, а с лентой — 25,800 балла. В обоих финалах спортсменка заняла итоговое седьмое место.

Днем ранее был сформирован зачет многоборья, в котором Парфилова замкнула топ-15 с результатом 102,100 балла. Другая казахстанка Дария Кушербаева заняла 13-е место (102,750).

Абсолютной чемпионкой этапа Кубка Мирового вызова в Портимане стала белоруска Алина Горноська, которая выступала в нейтральном статусе. Она стала сильнейшей и в многоборье, и во всех четырех финалах в отдельных видах.

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