"Астана" стала 12-кратным чемпионом Казахстана по баскетболу

Баскетбольный клуб "Астана" обыграл алматинский "Ирбис Алатау" и стал чемпионом Национальной лиги сезона 2024-2025, передает корреспондент NUR.KZ.

Третий матч финальной серии плей-офф "Астана" - "Ирбис Алатау" прошел на Велотреке "Сарыарка" и завершился победой хозяев паркета со счетом 101:83 (счет в серии 3:0).

Столичные баскетболисты выиграли две стартовые четверти и данного преимущества хватило, для того чтобы забрать итоговую победу (33-14, 28-13, 13-25, 27-31).

Самым результативным игроком в составе победителей стал Григорий Мотовилов, который набрал 19 очков и совершил пять передач.

Для "Астаны" это 12 чемпионство в истории Национального чемпионата РК. Столичная команда остается самым титулованным клубом в истории казахстанского баскетбола.

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