Пиастри одержал третью подряд победу в сезоне "Формулы-1"

Австралийский пилот "Макларена" Оскар Пиастри стал победителем Гран-при Майами — шестого этапа "Формулы-1" сезона 2025, передает корреспондент NUR.KZ.

Гонка прошла на Международном автодроме Майами в США. Поул-позицию выиграл нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл", однако в итоге он занял четвертое место, отстав от Пиастри на 39,956 секунды.

Вторым стал британец Ландо Норрис — партнер победителя по "Макларену". Он уступил австралийцу 4,630 секунды. Замкнул тройку призеров британец Джордж Расселл из "Мерседеса" (+37,644).

В "Ред Булл" подали протест на действия Расселла. В команде настаивали, что он проигнорировал желтые флаги и не снизил скорость в опасном месте. Однако судьи при изучении эпизода пришли к выводу, что пилот не нарушил правила, поэтому отклонили протест.

По итогам этапа Пиастри упрочил свое лидерство в общем зачете (131 очко). Австралиец одержал третью победу подряд, всего в его активе четыре первых места в нынешнем сезоне. "Макларен" же уверенно лидирует в Кубке конструкторов (246).

Следующий этап "Формулы-1" пройдет в Италии. Гран-при Эмилии-Романьи состоится 16-18 мая.

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