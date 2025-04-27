Казахстанская команда впервые выиграла Лигу чемпионов

Казахстанский волейбольный клуб "Жетысу" стал победителем женской азиатской Лиги чемпионов 2025 года, которая прошла в филиппинском Пасиге, передает корреспондент NUR.KZ.

Талдыкорганки в решающем матче встретились с вьетнамской командой "ВТВ Биньдьен Лонган".

"Жетысу" одержал победу со счетом 3:1 по сетам (25:14, 20:25, 25:23, 25:18). За весь турнир казахстанская команда уступила соперницам лишь одну партию.

Таким образом, талдыкорганский клуб впервые в истории выиграл азиатскую Лигу чемпионов. Ранее "Жетысу" дважды уступал в финалах. Из других казахстанских команд титул брали алматинский "Рахат" (2004, 2007), усть-каменогорский "Алтай (2021) и петропавловский "Куаныш" (2022).

Триумф позволил "Жетысу" квалифицироваться на клубный чемпионат мира 2025 года. Также туда попали волейболистки "ВТВ Биньдьен Лонган". Таиландский "Натхонратчасима" выиграл бронзу соревнований, но отбор на клубный чемпионат мира не прошел.

Отметим, что в минувшей Лиге чемпионов принимали участие сильнейшие женские клубы Казахстана, Таиланда, Филиппин, Китая, Вьетнама, Китайского Тайбэя, Гонконга, Иордании, Австралии и Ирана.

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