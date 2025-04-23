Сборная Казахстана выиграла первую медаль на чемпионате Азии по маунтинбайку

Казахстанские маунтинбайкеры успешно стартовали на чемпионате Азии 2025 года, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Национального олимпийского комитета.

Турнир проходит в китайском Гуйчжоу. Сборная Казахстана отметилась серебряной медалью в эстафете, уступив только хозяевам соревнований. Тройку призеров замкнули представители Индии.

За Казахстан в этой дисциплине выступали Богдан Лухманов, Виолетта Казакова, Алексей Фефелов, Денис Сергиенко, Юлия Ли и Алина Карасева.

Чемпионат Азии по маунтинбайку 2025 года продлится до 27 апреля включительно. Всего в заявку сборной Казахстана вошли 14 спортсменов.

Отметим, маунтинбайк — один из видов велосипедного спорта. Его особенность заключается в том, что гонки проходят по бездорожью, обычно — по пересеченной местности. С 1996 года маунтинбайк включен в программу летних Олимпийских игр.

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