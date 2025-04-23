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Сборная Казахстана выиграла первую медаль на чемпионате Азии по маунтинбайку

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Сборная Казахстана по маунтинбайку на ЧА-2025
Сборная Казахстана по маунтинбайку. Фото: Дирекция развития спорта

Казахстанские маунтинбайкеры успешно стартовали на чемпионате Азии 2025 года, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Национального олимпийского комитета.

Турнир проходит в китайском Гуйчжоу. Сборная Казахстана отметилась серебряной медалью в эстафете, уступив только хозяевам соревнований. Тройку призеров замкнули представители Индии.

За Казахстан в этой дисциплине выступали Богдан Лухманов, Виолетта Казакова, Алексей Фефелов, Денис Сергиенко, Юлия Ли и Алина Карасева.

Чемпионат Азии по маунтинбайку 2025 года продлится до 27 апреля включительно. Всего в заявку сборной Казахстана вошли 14 спортсменов.

Отметим, маунтинбайк — один из видов велосипедного спорта. Его особенность заключается в том, что гонки проходят по бездорожью, обычно — по пересеченной местности. С 1996 года маунтинбайк включен в программу летних Олимпийских игр.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2238543-sbornaya-kazahstana-vyigrala-pervuyu-medal-na-chempionate-azii-po-mauntinbayku/