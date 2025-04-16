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Китайская шахматистка защитила титул чемпионки мира

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Китайская шахматистка Цзюй Вэньцзюнь
Цзюй Вэньцзюнь. Фото: Sayantan Chakraborty/Pacific Press/LightRocket via Getty Images

Китаянка Цзюй Вэньцзюнь обыграла свою соотечественницу Тань Чжунъи и защитила титул чемпионки мира по шахматам среди женщин, передает корреспондент NUR.KZ.

Матч за шахматную корону прошел в Шанхае и Чунцине. Чжунъи стала соперницей Вэньцзюнь на правах победительницы турнира претенденток.

В среду спортсменки сыграли вничью в девятой партии. Вэньцзюнь сохранила преимущество в четыре очка и одержала итоговую победу со счетом 6,5-2,5.

Таким образом, 34-летняя гроссмейстер удерживает звание чемпионки мира с 2018 года. Она забрала шахматную корону благодаря победе над Чжунъи.

По итогам их минувшего противостояния Вэньцзюнь заработала 300 тысяч долларов (около 157 миллионов тенге по нынешнему курсу), ее соперница — 200 тысяч долларов (почти 105 миллионов тенге).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2236383-kitayskaya-shahmatistka-zashchitila-titul-chempionki-mira/