Пиастри выиграл второй Гран-при в новом сезоне "Формулы-1"

Австралийский пилот "Макларена" Оскар Пиастри стал победителем Гран-при Бахрейна — четвертого этапа "Формулы-1" сезона-2025, передает корреспондент NUR.KZ.

Гонщик выиграл поул-позицию и занял первое место и в главной гонке. Для него это вторая победа в сезоне после триумфа в Китае. Пиастри набрал 74 очка и занимает второе место в общем зачете.

Лидирует же в рейтинге британец Ландо Норрис из "Макларена", который попал на пьедестал на всех минувших этапах. В Бахрене он занял третье место, отстав от Пиастри на 16,273 секунды. Вице-чемпионом стал другой британец Джордж Расселл (+15,499), выступающий за "Мерседес".

Сильнейший гонщик четырех прошлых сезонов Макс Ферстаппен в Бахрейне замкнул топ-6. Нидерландский пилот "Ред Булл" отстал от победителя на 34,395 секунды.

Следующий Гран-при "Формулы-1" пройдет 18-20 апреля в Джидде (Саудовская Аравия).

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