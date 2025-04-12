Поражением завершился сезон баскетбольной "Астаны" в Единой лиге ВТБ

Баскетбольный клуб "Астана" потерпел домашнее поражение в заключительном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанского коллектива стал санкт-петербургский "Зенит", который выиграл регулярный чемпионат. Встреча прошла на "Велотреке Сарыарка" и завершилась поражением столичных баскетболистов со счетом 67:101.

Подопечные Глеба Плотникова проиграли по ходу трех четвертей и только во второй десятиминутке сумели обыграть петербуржцев.

Самым результативным игроком матча стал Ти Джей Старкс, который набрал 20 очков за игру.

Для "Астаны" это был заключительный матч в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Далее команда продолжит выступление в национальном чемпионате, где проведет четвертьфинальный матч плей-офф против "Барсов Атырау".

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