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Макс Ферстаппен одержал первую победу в новом сезоне "Формулы-1"

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Нидерландский автогонщик Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппен. Фото: Clive Mason/Getty Images

Нидерландский пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен стал победителем третьего этапа "Формулы-1", который прошел в японской Судзуке, передает корреспондент NUR.KZ.

Чемпион четырех прошлых сезонов выиграл поул и стал сильнейшим и в основном заезде. Ферстаппен одержал свою первую победу в 2025 году и вышел на второе место в общем зачете.

Вице-чемпионом Гран-при Японии стал британец Ландо Норрис из "Макларена" (+1,423 секунды), который лидирует в личном рейтинге. Тройку призеров замкнул другой представитель "Макларена" — австралиец Оскар Пиастри (+2,129).

Таким образом, первые три этапа нынешнего сезона выиграли разные гонщики. В Кубке конструкторов на данный момент лидирует "Макларен".

Следующий этап "Формулы-1" пройдет Бахрейне на автодроме в Сахире с 11 по 13 апреля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2233509-maks-ferstappen-oderzhal-pervuyu-pobedu-v-novom-sezone-formuly-1/