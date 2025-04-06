Макс Ферстаппен одержал первую победу в новом сезоне "Формулы-1"

Нидерландский пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен стал победителем третьего этапа "Формулы-1", который прошел в японской Судзуке, передает корреспондент NUR.KZ.

Чемпион четырех прошлых сезонов выиграл поул и стал сильнейшим и в основном заезде. Ферстаппен одержал свою первую победу в 2025 году и вышел на второе место в общем зачете.

Вице-чемпионом Гран-при Японии стал британец Ландо Норрис из "Макларена" (+1,423 секунды), который лидирует в личном рейтинге. Тройку призеров замкнул другой представитель "Макларена" — австралиец Оскар Пиастри (+2,129).

Таким образом, первые три этапа нынешнего сезона выиграли разные гонщики. В Кубке конструкторов на данный момент лидирует "Макларен".

Следующий этап "Формулы-1" пройдет Бахрейне на автодроме в Сахире с 11 по 13 апреля.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.