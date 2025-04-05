Баскетбольная «Астана» с поражения начала последнюю домашнюю серию в сезоне

Баскетбольный клуб «Астана» потерпел поражение в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, передает корреспондент NUR.KZ

Соперником столичного коллектива стала пермская «Парма». Встреча прошла на домашнем паркете «Велотрека Сарыарка» и завершилась поражением «Астаны» со счетом 56:86. Подопечные Глеба Плотникова выиграли первую четверть, но уступили в остальных трех отрезках.

Самым результативным игроком матча стал Ти Джей Старкс, который набрал 10 очков за игру.

На данный момент астанчане занимают последнее место в таблице Единой лиги ВТБ, имея в своем активе 43 очка.

Следующий матч «Астана» проведет также на домашней площадке 8 апреля против казанского «УНИКСа».

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