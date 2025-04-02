"Астана" проиграла последний выездной матч сезона Единой лиги ВТБ

Баскетболисты "Астаны" потерпели выездное поражение в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с краснодарским "Локомотивом-Кубанью", передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились на арене "Баскет-Холла" в Краснодаре. Хозяева площадки одержали победу со счетом 102:82. Первая четверть завершилась вничью, но следующие три остались за российской командой.

Самым результативным баскетболистом матча оказался американский легкий форвард "Астаны" Дэниэл Утоми, который набрал 18 очков.

Эта встреча стала для казахстанской команды последней гостевой в регулярном чемпионате. Астанчане замыкают турнирную таблицу с двумя победами в 41 матче. Столичным осталось провести три домашних игры — против пермской "Пармы", казанского "УНИКСа" и санкт-петербургского "Зенита".

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