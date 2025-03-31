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Маулен Ашимбаев принял участие в церемонии начала строительства Центра инклюзивного спорта

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Открытие Центра инклюзивного спорта
Церемония начала строительства Центра инклюзивного спорта. Фото: сенат парламента РК

В Астане началось строительство Центра инклюзивного спорта. Президент казахстанской федерации бочча Маулен Ашимбаев ознакомился с графиком работ по возведению спортивного здания, а также принял участие в церемонии закладки камня на месте строительства центра.

Как отметил Маулен Ашимбаев, строительство Центра инклюзивного спорта в Астане является важным шагом на пути построения справедливого государства. Приоритетное внимание построению инклюзивного общества и созданию равных возможностей для граждан с инвалидностью в стране уделяет глава государства.

Открытие Центра инклюзивного спорта
Начало строительства Центра инклюзивного спорта. Фото: сенат парламента РК

"Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев неизменно подчеркивает важность построения справедливого общества, в котором каждый гражданин имеет возможности для развития и самореализации.

Новый Центр инклюзивного спорта станет местом, где спортсмены с инвалидностью смогут тренироваться, готовиться к международным соревнованиям и покорять новые вершины. Здесь будут оборудованы залы для игры в бочча, баскетбол и футбол на колясках, голбол, волейбол сидя и многие другие виды спорта. Это позволит нашим спортсменам готовиться к международным соревнованиям на высоком уровне", - сказал Маулен Ашимбаев в своем выступлении.

Открытие Центра инклюзивного спорта
Начало строительства Центра инклюзивного спорта. Фото: сенат парламента РК

Вместе с тем, спикер сената подчеркнул, что строительство центра имеет большое значение не только для спортивных достижений, но и, прежде всего, это возможность для самореализации, общения и поддержки друг друга. Это важный инструмент распространения правильной системы ценностей, социализации детей с инвалидностью, для адаптации их к взрослой жизни.

Также Маулен Ашимбаев поблагодарил за поддержку в реализации проекта акимат города Астаны и всех активных граждан, вкладывающих свои силы в развитие инклюзивного спорта и создание возможностей для параспортсменов.

Открытие Центра инклюзивного спорта
Церемония начала строительства Центра инклюзивного спорта. Фото: сенат парламента РК

Участие в торжественной церемонии приняли аким Астаны Женис Касымбек, вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев, руководители и члены параспортивных федераций и другие.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2231835-maulen-ashimbaev-prinyal-uchastie-v-ceremonii-nachala-stroitelstva-centra-inklyuzivnogo-sporta/