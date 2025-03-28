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Казахстанский конькобежец Евгений Кошкин установил мировой рекорд

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Казахстанский конькобежец Евгений Кошкин
Казахстанский конькобежец Евгений Кошкин. Фото: пресс-служба Дирекции развития спорта РК

В Астане в эти дни проходит VI Зимняя Спартакиада, в рамках которой состоялись соревнования лучших конькобежцев Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта РК.

Лидер сборной Казахстана по конькобежному спорту Евгений Кошкин установил мировой рекорд на дистанции 100 метров. Спортсмен показал время в данной дисциплине 9.31 секунды и стал победителем забега.

Предыдущий мировой рекорд 9.32 секунды на стометровке принадлежал китайскому конькобежцу Гао Тинюй.

Необходимо отметить, что дистанция 100 метров не входит в программу Олимпийских игр и чемпионатов мира.

Напомним, в этом сезоне Кошкин становился серебряным призером Азиатских игр в Харбине, а также дважды побеждал на этапах Кубка мира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2231342-kazahstanskiy-konkobezhec-evgeniy-koshkin-ustanovil-mirovoy-rekord/