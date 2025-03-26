Баскетбольная "Астана" одержала вторую победу в сезоне Единой лиги ВТБ

Столичный баскетбольный клуб "Астана" выиграл выездной матч в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанской команды в рамках гостевого матча была "Самара". Встреча прошла на паркете "Дворца спорта" и завершилась победой подопечных Глеба Плотникова со счетом 74:72.

Отечественные баскетболисты уверенно вышли вперед в первой четверти, но во второй 10-минутке хозяева паркета смогли сравнять счет. Вторая половина прошла в упорной борьбе, но стартового преимущества хватило "Астане", чтобы одержать итоговую победу.

Самым результативным баскетболистом в составе казахстанского клуба стал Данила Походяев, который набрал 18 очков и совершил 7 подборов.

Это вторая победа для астанчан в текущем сезоне Единой лиги ВТБ. На данный момент столичный коллектив набрал 39 очков в 38 играх и замыкает турнирную таблицу.

Следующую встречу "Астана" проведет также на выезде 30 марта против "МБА" из Москвы.

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