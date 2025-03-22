Призер Олимпиады-2024 Нариман Курбанов стал победителем этапа Кубка мира

Представитель национальной сборной Казахстана по спортивной гимнастике Нариман Курбанов завоевал золотую медаль этапа Кубка мира в Турции, передает корреспондент NUR.KZ.

На этапе Кубка мира в турецкой Анталье прошли финальные соревнования в упражнении на коне.

Лидер казахстанской команды в данной дисциплине Нариман Курбанов набрал 14,634 балла и смог завоевать золотую медаль.

Напомним, это первые состязания спортсмена после Олимпийских игр в Париже. На главном старте четырехлетия Курбанов принес стране историческую серебряную медаль в спортивной гимнастике.

На втором месте ЭКМ в Турции расположился еще один казахстанец Зейнолла Идрисов. Он смог набрать 14,300 балла. Замкнул тройку лидеров представитель Иордании Ахмад Абу Аль Сауд (14,200).

Этап Кубка мира в турецкой Анталье завершится завтра, 23 марта.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.