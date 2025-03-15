"Астана" потерпела девятое подряд поражение в Единой лиге ВТБ

Казахстанский баскетбольный клуб "Астана" потерпел очередное поражение в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, передает корреспондент NUR.KZ.

Столичная команда на выезде встретилась с красноярским "Енисеем". Матч завершился со счетом 92:65 в пользу российского клуба. Хозяева выиграли все четыре четверти.

Самым результативным баскетболистом матча стал российский разыгрывающий защитник "Енисея" Тимофей Герасимов, который набрал 20 очков. У гостей лидером по этому показателю оказался американский атакующий защитник Ти Джей Старкс, в активе которого 19 очков.

Поражение стало для "Астаны" девятом подряд. Всего в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ казахстанская команда выиграла один раз и уступила в 36 матчах. Столичные занимают последнее 12-е место в таблице.

Следующий матч "Астана" проведет 21 марта на домашнем паркете. Соперником будет российский "Автодор" из Саратова.

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