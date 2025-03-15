Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Астана" потерпела девятое подряд поражение в Единой лиге ВТБ

Опубликовано:

Американский баскетболист Дэниэл Утоми
Дэниэл Утоми. Фото: Пресс-служба БК "Астана"

Казахстанский баскетбольный клуб "Астана" потерпел очередное поражение в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, передает корреспондент NUR.KZ.

Столичная команда на выезде встретилась с красноярским "Енисеем". Матч завершился со счетом 92:65 в пользу российского клуба. Хозяева выиграли все четыре четверти.

Самым результативным баскетболистом матча стал российский разыгрывающий защитник "Енисея" Тимофей Герасимов, который набрал 20 очков. У гостей лидером по этому показателю оказался американский атакующий защитник Ти Джей Старкс, в активе которого 19 очков.

Поражение стало для "Астаны" девятом подряд. Всего в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ казахстанская команда выиграла один раз и уступила в 36 матчах. Столичные занимают последнее 12-е место в таблице.

Следующий матч "Астана" проведет 21 марта на домашнем паркете. Соперником будет российский "Автодор" из Саратова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2228352-astana-poterpela-devyatoe-podryad-porazhenie-v-edinoy-lige-vtb/