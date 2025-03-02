Казахстанские ватерполисты выиграли две бронзы на чемпионате Азии 2025 года

Национальные сборные Казахстана по водному полу попали на пьедестал чемпионата Азии 2025 года, который прошел в китайском Чжаоцине, передает корреспондент NUR.KZ.
В мужском турнире отечественная команда заняла второе место в группе А, после чего в четвертьфинале обыграла Южную Корею, а в полуфинале уступила Японии.
В воскресенье казахстанцы встретились в матче за третье место с Ираном. Для выявления победителя потребовалась серия пенальти, в которой отечественная команда была сильнее. Итоговый счет — 16:14.
Мужская сборная Казахстана попала на пьедестал всех 11 чемпионатов Азии, в которых принимала участие. В третий раз подряд команда выиграла бронзу. При этом путевки на чемпионат мира 2025 года получили японцы и китайцы — победители и серебряные призеры минувшего турнира.
Женское азиатское первенство прошло по круговой системе с участием шести команд. В последнем туре казахстанки обыграли узбекистанок со счетом 13:6, благодаря чему с девятью очками заняли третье место. Ранее национальная команда одержала победы над Сингапуром и Гонконгом и уступила Японии и Китаю, которые взяли серебро и золото соответственно.
Казахстанские ватерполистки не смогли защитить чемпионский титул, выигранный в 2023 году. При этом команда попадала на пьедестал на всех семи чемпионатах Азии, в которых принимала участие.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2224875-kazahstanskie-vaterpolisty-vyigrali-dve-bronzy-na-chempionate-azii-2025-goda/