Казахстанские борцы завоевали три медали на престижном турнире в Албании

Представители мужской сборной Казахстана по вольной борьбе завоевали три награды на международном турнире в столице Албании Тиране, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

В албанской Тиране стартовал международный рейтинговый турнир по борьбе. В первый соревновательный день казахстанские вольники отметились тремя медалями.

На вторую ступень пьедестала поднялся Болат Сакаев в весовой категории до 86 килограммов. В финальной схватке представитель национальной сборной Казахстана уступил американскому спортсмену Чендлеру Марстеллеру.

Бронзовыми призерами турнира в Албании стал отечественный борец Мухаммед Балгабай в весовой категории до 61 килограмма, а также Рустам Мырзагалиев, который выступает в весе до 86 килограммов.

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