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Южнокорейская звезда фигурного катания появилась на обложке Vogue

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Ким Юна
Ким Юна. Фото: instagram/yunakim

Южнокорейская фигуристка, призер Олимпийских игр Ким Юна разместила в Instagram фото, где предстала в нежном образе для обложки нового выпуска Vogue, передает NUR.KZ.

Серию фото для обложки популярного журнала южнокорейская спортсменка Юна Ким опубликовала в Instagram.

На одном из них девушка предстала в черном наряде с глубоким вырезом, слегка покрывающим плечи. А образ был дополнен красивой и нежной укладкой, чокером и кольцом в аналогичном стиле. Макияж фигуристки был выполнен в нюдовых тонах.

На другой фотографии Ким Юна предстала в черном классическом платье на одной бретельке, а образ дополнила украшения в золоте и серебре.

"Здесь все идеально", "Королева Юна", "Мы тебя любим", "Продолжай в том же духе", "Нежна, красива и умна", "Скромная, но шикарная", - поддерживают под постом спортсменки ее подписчики.

Ким Юна, согласно информации с официального сайта Олимпийских игр, - южнокорейская фигуристка, выступавшая в одиночном катании. Олимпийская чемпионка (2010), серебряный призер Олимпийских игр (2014), двукратная чемпионка мира (2009, 2013), чемпионка четырех континентов (2009), трехкратная победительница финалов серии Гран-при (2006, 2007, 2009), чемпионка мира среди юниоров (2006) и шестикратная чемпионка Южной Кореи.

Она родилась 5 сентября 1990 в Пучхоне. Начала кататься на коньках в семь лет. Первым тренером Ким стал Рю Чонхен. Уже в 2003 году в возрасте 12 лет Ким выиграла взрослый чемпионат Южной Кореи, став самой юной чемпионкой в истории страны. В 2004 году фигуристка повторила свой успех.

С сезона 2004/2005 Юна Ким стала выступать на международном уровне. С первого раза ей удалось попасть в финал юниорской серии Гран-при, в котором Ким взяла серебро. Став трехкратной чемпионкой страны в январе 2005 года, она прошла на чемпионат мира среди юниоров, где заняла второе место.

В январе 2014 года Ким стала шестикратной чемпионкой Южной Кореи. В феврале фигуристка выступила на своих вторых Олимпийских играх, которые проходили в Сочи, где взяла серебряную медаль. После окончания игр Ким заявила об окончании карьеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2222772-yuzhnokoreyskaya-zvezda-figurnogo-kataniya-poyavilas-na-oblozhke-vogue/