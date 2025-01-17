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Казахстанская фигуристка Самоделкина стала второй в короткой программе на Универсиаде-2025

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Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина
Софья Самоделкина. Фото: Jurij Kodrun/International Skating Union via Getty Images

Лидер женской сборной Казахстана по фигурному катанию Софья Самоделкина стала вице-лидером Универсиады-2025 после короткой программы, передает корреспондент NUR.KZ.

В пятницу прошел первый соревновательный день среди одиночниц.

Самоделкина в своем прокате продемонстрировала каскад из тройных лутца и тулупа, двойной аксель, а также тройной флип. Фигуристка набрала 66,43 балла, что стало для нее лучшим результатом в сезоне.

Казахстанка уступила только японке Монэ Тибе (72,00). Тройку промежуточных лидеров замкнула еще одна японка Рион Сумиеси (65,89).

Окончательное распределение мест произойдет после произвольной программы, куда квалифицировались 24 сильнейшие фигуристки по итогам короткой. Решающие прокаты начнутся 18 января в 20:30 по казахстанскому времени.

Напомним, Универсиада-2025 проходит в итальянском Турине.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2212715-kazahstanskaya-figuristka-samodelkina-stala-vtoroy-v-korotkoy-programme-na-universiade-2025/

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