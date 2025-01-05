Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Клебо и Йохауг в четвертый раз выиграли "Тур де Ски"

Опубликовано:

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо
Йоханнес Клебо. Фото: Grega Valancic/VOIGT/Getty Images

В воскресенье завершилась знаменитая лыжная многодневка "Тур де Ски". Победителями стали норвежцы Йоханнес Клебо и Тереза Йохауг, передает корреспондент NUR.KZ.

Заключительными гонками "Тур де Ски" стали масс-старты на 10 километров свободным стилем. Трасса традиционно включала в себя крутой подъем в гору.

У мужчин победителем масс-старта стал норвежец Симен Крюгер. Вторым финишировал австриец Мика Фермойлен, третьим — немец Фридрих Мох.

Клебо показал в гонке 18-й результат, уступив победителю 1 минуту 13,7 секунды. Этого хватило, чтобы сохранить лидерство в общем зачете. Вторым по итогам "Тур де Ски" стал Фермойлен, тройку сильнейших замкнул француз Уго Лапалю.

У женщин Йохауг выиграла и последний масс-старт, и общую классификацию. В заключительной гонке вторыми и третьими финишировали другие норвежки Астрид Слинн и Хейди Венг соответственно. В общем зачете Слинн также заняла вторую позицию, а третьей стала американка Джессика Диггинс, которая выиграла "Тур де Ски" в прошлом сезоне.

Норвежские лыжники стали чемпионами этой многодневки в четвертый раз за карьеру. Клебо ранее выигрывал "Тур де Ски" в 2019, 2022 и 2023 годах, Йохауг — в 2014, 2016 и 2020 годах.

Казахстанские лыжники не участвовали в минувшей многодневке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2208420-klebo-i-yohaug-v-chetvertyy-raz-vyigrali-tur-de-ski/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie