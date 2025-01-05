Клебо и Йохауг в четвертый раз выиграли "Тур де Ски"

В воскресенье завершилась знаменитая лыжная многодневка "Тур де Ски". Победителями стали норвежцы Йоханнес Клебо и Тереза Йохауг, передает корреспондент NUR.KZ.

Заключительными гонками "Тур де Ски" стали масс-старты на 10 километров свободным стилем. Трасса традиционно включала в себя крутой подъем в гору.

У мужчин победителем масс-старта стал норвежец Симен Крюгер. Вторым финишировал австриец Мика Фермойлен, третьим — немец Фридрих Мох.

Клебо показал в гонке 18-й результат, уступив победителю 1 минуту 13,7 секунды. Этого хватило, чтобы сохранить лидерство в общем зачете. Вторым по итогам "Тур де Ски" стал Фермойлен, тройку сильнейших замкнул француз Уго Лапалю.

У женщин Йохауг выиграла и последний масс-старт, и общую классификацию. В заключительной гонке вторыми и третьими финишировали другие норвежки Астрид Слинн и Хейди Венг соответственно. В общем зачете Слинн также заняла вторую позицию, а третьей стала американка Джессика Диггинс, которая выиграла "Тур де Ски" в прошлом сезоне.

Норвежские лыжники стали чемпионами этой многодневки в четвертый раз за карьеру. Клебо ранее выигрывал "Тур де Ски" в 2019, 2022 и 2023 годах, Йохауг — в 2014, 2016 и 2020 годах.

Казахстанские лыжники не участвовали в минувшей многодневке.

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