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Баскетбольная "Астана" уступила в домашнем матче Единой лиги ВТБ

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"Астана" - "ЦСКА"
"Астана" - "ЦСКА". Фото: пресс-служба БК "Астана"

Столичный баскетбольный клуб "Астана" потерпел поражение с крупным счетом от московского ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча проходила на домашнем паркете "Астаны" на "Велотреке Сарыарка" и завершилась со счетом 99:55 в пользу московской команды.

Подопечные Глеба Плотникова уступили по ходу всех четырех четвертей (9:22, 12:31, 14:24, 20:22).

Лучшим игроком матча в составе столичного клуба стал Григорий Мотовилов. В его активе 15 очков и 4 передачи.

На данный момент астанинский коллектив занимает последнее 12-е место в таблице Единой лиге ВТБ.

Следующую игру "Астана" проведет 12 января против саратовского "Автодора".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2208372-basketbolnaya-astana-ustupila-v-domashnem-matche-edinoy-ligi-vtb/

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