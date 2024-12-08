Команда "Формулы-1" "Макларен" впервые за 26 лет завоевала Кубок конструкторов

Британская команда "Макларен" стала победителем Кубка конструкторов по итогам заключительного тура "Формулы-1" сезона 2024 года, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Пилот "Макларена" Ландо Норрис стал лидером заключительной гонки серии Гран-при в Абу-Даби (ОАЭ). Британец финишировал с результатом 1:26:33.291. В топ-2 попал испанский пилот "Феррари" Карлос Сайнс с отставанием в 5.8 секунды, третьим финишную черту пересек представитель Монако Шарль Леклер, также выступающий в команде "Феррари" (31.9 секунды).

По итогам сезона "Макларен" набрал 666 очков и стал чемпионом уходящего сезона в командном зачете.

Напомним, что титул в личных противостояниях завоевал нидерландский пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен.

Следующий сезон "Формулы-1" стартует 14 марта 2025 года в Австралии.

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