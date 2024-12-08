Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Команда "Формулы-1" "Макларен" впервые за 26 лет завоевала Кубок конструкторов

Опубликовано:

Пилот "Макларена" Ландо Норрис
Ландо Норрис: Andy Hone/LAT Images

Британская команда "Макларен" стала победителем Кубка конструкторов по итогам заключительного тура "Формулы-1" сезона 2024 года, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Пилот "Макларена" Ландо Норрис стал лидером заключительной гонки серии Гран-при в Абу-Даби (ОАЭ). Британец финишировал с результатом 1:26:33.291. В топ-2 попал испанский пилот "Феррари" Карлос Сайнс с отставанием в 5.8 секунды, третьим финишную черту пересек представитель Монако Шарль Леклер, также выступающий в команде "Феррари" (31.9 секунды).

По итогам сезона "Макларен" набрал 666 очков и стал чемпионом уходящего сезона в командном зачете.

Напомним, что титул в личных противостояниях завоевал нидерландский пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен.

Следующий сезон "Формулы-1" стартует 14 марта 2025 года в Австралии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2197758-komanda-formuly-1-maklaren-vpervye-za-26-let-zavoevala-kubok-konstruktorov/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie