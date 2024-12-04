Баскетбольная "Астана" продлила серию поражений до 17 матчей в Единой лиге ВТБ

Столичный баскетбольный клуб "Астана" потерпел очередное поражение подряд в рамках матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, передает корреспондент NUR.KZ.

На своем паркете астанчане уступили БК "УНИКС" из Казани (Татарстан, Россия). Матч завершился победой гостей с общим счетом 38:91.

В первой четверти "Астана" проиграла 12:26, во второй 6:13, также команда оказалась слабее и во втором отрезке игры (10:30, 10:22).

Отметим, что столичная команда проиграла уже 17-й матч подряд. Последнюю победу отечественный коллектив одержал в прошлом сезоне. На данный момент столичная команда занимает последнее 12-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, набрав 17 очков в аналогичном количестве игр.

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