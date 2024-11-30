Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанский лыжник выступил в финальной стадии спринта на этапе Кубка мира

Опубликовано:

Казахстанский лыжник Святослав Матасов
Святослав Матасов. Фото: JOE KLAMAR/AFP via Getty Images

Казахстанец Святослав Матасов вошел в топ-30 на стартовом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в финской Руке, передает корреспондент NUR.KZ.

В субботу спортсмен успешно преодолел квалификацию в индивидуальном спринте классическим стилем. На предварительной стадии он показал 20-е время, благодаря чему пробился в решающий сегмент соревнований.

Однако в гонках на выбывание Матасов завершил борьбу уже после первого забега. В своем четвертьфинале он занял последнее шестое место. В итоговом протоколе спортсмен расположился на 29-й позиции и стал первым казахстанцем, который набрал очки в общий зачет нового Кубка мира.

Победу в мужском спринте на этапе в Руке одержал норвежец Йоханнес Клебо. У женщин первенствовала шведка Йоханна Хагстрем.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2194637-kazahstanskiy-lyzhnik-vystupil-v-finalnoy-stadii-sprinta-na-etape-kubka-mira/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie