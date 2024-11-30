Казахстанский лыжник выступил в финальной стадии спринта на этапе Кубка мира

Казахстанец Святослав Матасов вошел в топ-30 на стартовом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в финской Руке, передает корреспондент NUR.KZ.

В субботу спортсмен успешно преодолел квалификацию в индивидуальном спринте классическим стилем. На предварительной стадии он показал 20-е время, благодаря чему пробился в решающий сегмент соревнований.

Однако в гонках на выбывание Матасов завершил борьбу уже после первого забега. В своем четвертьфинале он занял последнее шестое место. В итоговом протоколе спортсмен расположился на 29-й позиции и стал первым казахстанцем, который набрал очки в общий зачет нового Кубка мира.

Победу в мужском спринте на этапе в Руке одержал норвежец Йоханнес Клебо. У женщин первенствовала шведка Йоханна Хагстрем.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.