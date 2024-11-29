Баскетбольная "Астана" проиграла 16-й матч подряд в Единой лиге ВТБ

Столичный баскетбольный клуб "Астана" потерпел поражение в рамках встречи регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и продлил неудачную серию, сообщает корреспондент NUR.KZ.

"Астана" на своем паркете приняла российский БК "Самара". Матч завершился победой гостей со счетом 59:81.

В первой четверти игроки казахстанского коллектива уступили 12:25, второй отрезок также завершился неудачей (10:19), ситуация оказалась лучше в третьей части (24:18), в заключительной четверти "Астана" вновь уступила (13:19).

Со старта сезона столичный клуб не одержал ни одной победы и идет на серии из 16 поражений подряд. На данный момент "Астана" занимает последнее 12-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков.

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