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"Семей" одержал разгромную победу в элитном раунде Лиги чемпионов

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Футзалисты "Семея" в 2024 году
Футзалисты "Семея". Фото: Пресс-служба МФК "Семей"

Казахстанский "Семей" одержал "сухую" крупную победу над польским "Рекордом" из Бельско-Бялы в Лиге чемпионов УЕФА по футзалу, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники встретились в рамках второго тура элитного раунда. Обе команды выступают в группе D, матчи которой проходят в испанской Пальма-де-Мальорке.

"Семей" одержал разгромную победу со счетом 5:0. Покер оформил бразилец Дедезиньо (6, 14, 34, 39 минуты), еще один мяч забил его соотечественник Кандидо (20).

Победа стала для "Семея" первой в истории на уровне элитного раунда Лиги чемпионов. Действующие чемпионы Казахстана набрали три очка и догнали "Рекорд" и испанскую "Пальму" в таблице. Однако у хозяев мини-турнир есть в запасе матч против словацкого клуба "Лученец".

В финальную стадию Лиги чемпионов выйдет сильнейшая команда группы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2193996-semey-oderzhal-razgromnuyu-pobedu-v-elitnom-raunde-ligi-chempionov/

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