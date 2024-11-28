"Семей" одержал разгромную победу в элитном раунде Лиги чемпионов

Казахстанский "Семей" одержал "сухую" крупную победу над польским "Рекордом" из Бельско-Бялы в Лиге чемпионов УЕФА по футзалу, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники встретились в рамках второго тура элитного раунда. Обе команды выступают в группе D, матчи которой проходят в испанской Пальма-де-Мальорке.

"Семей" одержал разгромную победу со счетом 5:0. Покер оформил бразилец Дедезиньо (6, 14, 34, 39 минуты), еще один мяч забил его соотечественник Кандидо (20).

Победа стала для "Семея" первой в истории на уровне элитного раунда Лиги чемпионов. Действующие чемпионы Казахстана набрали три очка и догнали "Рекорд" и испанскую "Пальму" в таблице. Однако у хозяев мини-турнир есть в запасе матч против словацкого клуба "Лученец".

В финальную стадию Лиги чемпионов выйдет сильнейшая команда группы.

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