"Астана" продлила серию поражений до 14 матчей в Единой лиге ВТБ

Баскетбольный клуб "Астана" потерпел очередное поражение в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, уступив БК "Нижний Новгород", сообщает корреспондент NUR.KZ.

Столичная команда сыграла с российским клубом на выезде. Матч завершился очередным поражением астанчан со счетом 69:87.

Игроки казахстанского коллектива проиграли все четыре отрезка (19:23, 18:20, 14:25), ближе всего к успеху баскетболисты были в заключительной четверти. "Астана" отстала от соперника лишь на одно очко 18:19.

В текущем сезоне Единой лиги ВТБ клуб из столицы Казахстана не смог добыть ни одной победы. Неудача в матче с "НН" стала четвертой под руководством нового главного тренера команды.

Следующим оппонентом "Астаны" выступит ЦСКА, встреча состоится 16 ноября.

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