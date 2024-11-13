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"Астана" продлила серию поражений до 14 матчей в Единой лиге ВТБ

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Игроки БК "Астана"
Игроки БК "Астана": Пресс-служба БК "Астана"

Баскетбольный клуб "Астана" потерпел очередное поражение в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, уступив БК "Нижний Новгород", сообщает корреспондент NUR.KZ.

Столичная команда сыграла с российским клубом на выезде. Матч завершился очередным поражением астанчан со счетом 69:87.

Игроки казахстанского коллектива проиграли все четыре отрезка (19:23, 18:20, 14:25), ближе всего к успеху баскетболисты были в заключительной четверти. "Астана" отстала от соперника лишь на одно очко 18:19.

В текущем сезоне Единой лиги ВТБ клуб из столицы Казахстана не смог добыть ни одной победы. Неудача в матче с "НН" стала четвертой под руководством нового главного тренера команды.

Следующим оппонентом "Астаны" выступит ЦСКА, встреча состоится 16 ноября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2187044-astana-prodlila-seriyu-porazheniy-do-14-matchey-v-edinoy-lige-vtb/

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