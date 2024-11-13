"Астана" продлила серию поражений до 14 матчей в Единой лиге ВТБ

Баскетбольный клуб "Астана" потерпел очередное поражение в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, уступив БК "Нижний Новгород", сообщает корреспондент NUR.KZ.
Столичная команда сыграла с российским клубом на выезде. Матч завершился очередным поражением астанчан со счетом 69:87.
Игроки казахстанского коллектива проиграли все четыре отрезка (19:23, 18:20, 14:25), ближе всего к успеху баскетболисты были в заключительной четверти. "Астана" отстала от соперника лишь на одно очко 18:19.
В текущем сезоне Единой лиги ВТБ клуб из столицы Казахстана не смог добыть ни одной победы. Неудача в матче с "НН" стала четвертой под руководством нового главного тренера команды.
Следующим оппонентом "Астаны" выступит ЦСКА, встреча состоится 16 ноября.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2187044-astana-prodlila-seriyu-porazheniy-do-14-matchey-v-edinoy-lige-vtb/