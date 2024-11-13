Казахстанская фигуристка Самоделкина вошла в топ-3 после короткой программы на международном турнире

Представительница сборной Казахстана по фигурному катанию Софья Самоделкина вошла в число лидеров после короткой программы на Челленджере в Эстонии, передает корреспондент NUR.KZ.

Международные соревнования проходят в Таллине. Самоделкина — единственная представительница Казахстана на этом турнире среди взрослых фигуристов.

В короткой программе одиночниц 17-летняя спортсменка первым элементом выполнила каскад из тройных лутца и тулупа, однако допустила недокрут на втором прыжке, из-за чего упала. За сольные двойной аксель и тройной флип фигуристка получила положительные надбавки от судей.

В итоге за выступление Самоделкина набрала 53,98 балла, что позволило ей занять промежуточное третье место. Казахстанку опережают только бельгийка Нина Пиндзарроне (65,43) и канадка Сара-Мод Дюпуа (55,04).

Произвольные программы фигуристки-одиночницы продемонстрируют 13 ноября.

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