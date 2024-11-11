Сборная Казахстана по каратэ выиграла чемпионат Азии

Национальная сборная Казахстана по каратэ шинкиокушинкай на чемпионате Азии выиграла 9 золотых медалей и завоевала 10 лицензий на чемпионат мира, передает NUR.KZ.
В столице Таиланда Бангкоке прошел 19 чемпионат Азии по каратэ шинкиокушинкай среди мужчин и женщин, где принимали участие сборные 22 стран. Национальная сборная Казахстана из возможных 10 комплектов наград завоевала 9 золотых, 1 серебряную и 8 бронзовых медалей.
По итогу чемпионата Азии сборной Казахстана было присвоено 10 лицензий на чемпионат мира, который состоится в 2025 году в столице Японии - Токио.
В общекомандном зачете сборная команда Казахстана уверенно заняла первое место. На 2 месте оказалась команда сборной Китая, 3 место заняла команда сборной Таиланда.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2185706-sbornaya-kazahstana-po-karate-vyigrala-chempionat-azii/