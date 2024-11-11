Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сборная Казахстана по каратэ выиграла чемпионат Азии

Опубликовано:

Каратисты
Каратэ. Иллюстративное фото: pexels.com

Национальная сборная Казахстана по каратэ шинкиокушинкай на чемпионате Азии выиграла 9 золотых медалей и завоевала 10 лицензий на чемпионат мира, передает NUR.KZ.

В столице Таиланда Бангкоке прошел 19 чемпионат Азии по каратэ шинкиокушинкай среди мужчин и женщин, где принимали участие сборные 22 стран. Национальная сборная Казахстана из возможных 10 комплектов наград завоевала 9 золотых, 1 серебряную и 8 бронзовых медалей.

По итогу чемпионата Азии сборной Казахстана было присвоено 10 лицензий на чемпионат мира, который состоится в 2025 году в столице Японии - Токио.

В общекомандном зачете сборная команда Казахстана уверенно заняла первое место. На 2 месте оказалась команда сборной Китая, 3 место заняла команда сборной Таиланда.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2185706-sbornaya-kazahstana-po-karate-vyigrala-chempionat-azii/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie