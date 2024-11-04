12-е поражение подряд потерпела баскетбольная "Астана" в Единой лиге ВТБ

Казахстанский баскетбольный клуб "Астана" продолжает серию поражений в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, уступив в 12-м матче подряд, передает корреспондент NUR.KZ.

В рамках 12-го тура астанчане в гостях встретились с БК "Уралмаш" из Екатеринбурга (Россия). Встреча завершилась победой хозяев паркета с общим счетом 72:62.

В первой четверти "Астана" уступила с разницей в два очка 14:16, второй отрезок также завершился поражением казахстанского клуба (15:21), но астанчанам удалось забрать третью четверть, опередив соперника на три очка (23:20), заключительная часть сложилась в пользу "Уралмаша" (10:15).

Таким образом, "Астане" по-прежнему не удалось одержать ни одной победы в текущем сезоне, проиграв 12-й матч подряд.

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