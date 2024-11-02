Казахстанские пловцы установили два рекорда страны на этапе Кубка мира

Представители сборной Казахстана по плаванию отметились значимыми достижениями на этапе Кубка мира в Сингапуре, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Сразу два спортсмена установили новые рекорды республики.

Аделаида Пчелинцева обновила высшее достижение в истории страны на дистанции 100 метров брассом, преодолев ее за 1 минуту 7,74 секунды. Этот результат позволил спортсменке занять четвертое место в квалификационном заплыве, пробиться в финал она не смогла.

Галымжан Балабек установил рекорд Казахстана на дистанции 400 метров вольным стилем, которую он преодолел за 3 минуты 47,52 секунды. Этого также не хватило для выхода в финал дисциплины.

В решающий заплыв из казахстанцев пробился Егор Попов. В финале на дистанции 200 метров на спине он показал результат 1 минута 55,49 секунды и занял итоговое пятое место.

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