Казахстанские пловцы установили два рекорда страны на этапе Кубка мира

Представители сборной Казахстана по плаванию отметились значимыми достижениями на этапе Кубка мира в Сингапуре, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.
Сразу два спортсмена установили новые рекорды республики.
Аделаида Пчелинцева обновила высшее достижение в истории страны на дистанции 100 метров брассом, преодолев ее за 1 минуту 7,74 секунды. Этот результат позволил спортсменке занять четвертое место в квалификационном заплыве, пробиться в финал она не смогла.
Галымжан Балабек установил рекорд Казахстана на дистанции 400 метров вольным стилем, которую он преодолел за 3 минуты 47,52 секунды. Этого также не хватило для выхода в финал дисциплины.
В решающий заплыв из казахстанцев пробился Егор Попов. В финале на дистанции 200 метров на спине он показал результат 1 минута 55,49 секунды и занял итоговое пятое место.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2182020-kazahstanskie-plovcy-ustanovili-dva-rekorda-strany-na-etape-kubka-mira/