Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Очередным поражением завершился матч баскетбольной "Астаны" в Единой лиге ВТБ

Опубликовано:

Игрок БК "Астана" Данила Походяев
Игрок БК "Астана" Данила Походяев: Пресс-служба БК "Астана"

Столичный баскетбольный клуб "Астана" потерпел поражение от пермского БК "Автодор" в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, передает корреспондент NUR.KZ.

Это 11-е поражение команды подряд. Напомним, что с начала текущего розыгрыша чемпионата казахстанский клуб проиграл все матчи. На фоне этого в отставку был отправлен главный тренер "Астаны" Фотис Такианос.

Матч с "Автодором" стал первым для клуба под руководством исполняющего обязанности главного тренера Глеба Плотникова.

Встреча завершилась поражением столичной команды со счетом 81:88.

Первая четверть осталась за отечественным клубом (18:17), во втором и третьем отрезке астанчане уступили (17:24, 17:23) и забрали последнюю часть со счетом 29:24, однако для первой победы этого оказалось недостаточно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2180889-ocherednym-porazheniem-zavershilsya-match-basketbolnoy-astany-v-edinoy-lige-vtb/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie