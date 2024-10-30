Очередным поражением завершился матч баскетбольной "Астаны" в Единой лиге ВТБ

Столичный баскетбольный клуб "Астана" потерпел поражение от пермского БК "Автодор" в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, передает корреспондент NUR.KZ.

Это 11-е поражение команды подряд. Напомним, что с начала текущего розыгрыша чемпионата казахстанский клуб проиграл все матчи. На фоне этого в отставку был отправлен главный тренер "Астаны" Фотис Такианос.

Матч с "Автодором" стал первым для клуба под руководством исполняющего обязанности главного тренера Глеба Плотникова.

Встреча завершилась поражением столичной команды со счетом 81:88.

Первая четверть осталась за отечественным клубом (18:17), во втором и третьем отрезке астанчане уступили (17:24, 17:23) и забрали последнюю часть со счетом 29:24, однако для первой победы этого оказалось недостаточно.

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