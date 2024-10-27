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Казахстанский фигурист не попал в топ-10 по итогам турнира в Словакии

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Казахстанский фигурист Диас Жиренбаев
Диас Жиренбаев. Фото: GREG BAKER/AFP via Getty Images

Представитель сборной Казахстана по фигурному катанию Диас Жиренбаев занял 13-е место на Мемориале Ондрея Непелы в Братиславе (Словакия), передает корреспондент NUR.KZ.

После короткой программы спортсмен замыкал топ-10. Однако по итогам произвольной он потерял несколько позиций.

За второй прокат Жиренбаев получил 98,67 балла. С общей суммой 163,00 балла казахстанец занял 13-ю позицию в финальном протоколе.

Пьедестал полностью заняли представители Италии. Победу одержал Даниэль Грассль (267,08), серебро выиграл Николай Мемола (233,42), бронзу взял Кори Чирчелли (232,26).

Чемпионкой Мемориала Непелы в женском одиночном катании стала Асун Юн из Республики Корея, золотые медали в танцах на льду достались британцем Лайле Фир и Льюису Гибсону.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2179170-kazahstanskiy-figurist-ne-popal-v-top-10-po-itogam-turnira-v-slovakii/

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