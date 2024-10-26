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Казахстанский фигурист вошел в десятку промежуточных лидеров на международном турнире в Словакии

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Казахстанский фигурист Диас Жиренбаев
Диас Жиренбаев. Фото: Angelika Warmuth/picture alliance via Getty Images

Представитель сборной Казахстана по фигурному катанию Диас Жиренбаев вошел в топ-10 после короткой программе на Мемориале Ондрея Непелы, передает корреспондент NUR.KZ.

В первый соревновательный день турнира в Братиславе (Словакия) спортсмен набрал 64,33 балла. Один из прыжковых элементов (двойной флип) не пошел в зачет, что привело к значительной потере баллов.

Жиренбаев занял промежуточное десятое место. Лидером после короткой программы стал итальянец Даниэль Грассль, который набрал 90,36 балла.

Победитель и призеры турнира определятся в субботу, когда фигуристы представят произвольные программы. Жиренбаев является единственным представителем Казахстана на Мемориале Ондрея Непелы в нынешнем году. Помимо мужского одиночного катания, в программу включены женское одиночное катание и танцы на льду.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2178968-kazahstanskiy-figurist-voshel-v-desyatku-promezhutochnyh-liderov-na-mezhdunarodnom-turnire-v-slovakii/

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