Баскетбольная "Астана" проиграла одному из лидеров Единой лиги ВТБ

Столичный баскетбольный клуб "Астана" потерпел поражение от санкт-петербургского "Зенита" в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча проходила на домашнем паркете астанчан на Велотреке "Сарыарка" и завершилась со счетом 64:99 в пользу гостей.

В первых трех отрезках баскетболисты "Зенита" владели значительным преимуществом, но в заключительном периоде "Астана" смогла вырвать номинальную победу со счетом 25:21. Успех в четвертом отрезке не помог столичным баскетболистам одержать итоговую победу.

На данный момент подопечные Фотиоса Такианоса проиграл все игры со старта нового сезона Единой лиги. В общей таблице казахстанская команда занимает последнее 12-е место, имея в своем активе 10 очков.

Следующую встречу "Астана" проведет на выезде против пермского "Автодора" 30 октября.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.