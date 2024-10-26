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Баскетбольная "Астана" проиграла одному из лидеров Единой лиги ВТБ

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Баскетбольный клуб "Астана"
Баскетбольный клуб "Астана". Фото: пресс-служба БК "Астана"

Столичный баскетбольный клуб "Астана" потерпел поражение от санкт-петербургского "Зенита" в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча проходила на домашнем паркете астанчан на Велотреке "Сарыарка" и завершилась со счетом 64:99 в пользу гостей.

В первых трех отрезках баскетболисты "Зенита" владели значительным преимуществом, но в заключительном периоде "Астана" смогла вырвать номинальную победу со счетом 25:21. Успех в четвертом отрезке не помог столичным баскетболистам одержать итоговую победу.

На данный момент подопечные Фотиоса Такианоса проиграл все игры со старта нового сезона Единой лиги. В общей таблице казахстанская команда занимает последнее 12-е место, имея в своем активе 10 очков.

Следующую встречу "Астана" проведет на выезде против пермского "Автодора" 30 октября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2178963-basketbolnaya-astana-proigrala-odnomu-iz-liderov-edinoy-ligi-vtb/

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