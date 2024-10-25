Женская сборная Казахстана по борьбе завершила молодежный чемпионат мира без медалей

Сборная Казахстана осталась без медалей в женской борьбе на молодежном чемпионате мира (U23), который принимает албанская Тирана, передает корреспондент NUR.KZ.

В пятницу три представительницы республики выступили в утешительном раунде. Тыныс Дубек (до 62 кг) и Анастасия Панасович (до 72 кг) не смогли пробиться в схватки за бронзу, так как проиграли нигерийке Эстер Колаволе (0:10) и турчанке Хатиченур Сари (3:5) соответственно.

Зейнеп Баянова (до 53 кг) в утешительном поединке одержала победу над шведкой Эллен Остман со счетом 5:2. Это позволило казахстанке побороться за бронзу.

Однако в схватке за награду Баянова досрочно уступила представительнице Монголии Отгонтуе Чинболд.

Таким образом, женская сборная Казахстана завершила молодежный чемпионат мира без медалей. На турнире осталось выявить победителей и призеров в мужской вольной борьбе.

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