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"Кайрат" обыграл "Семей" в казахстанском дерби и вышел в элитный раунд Лиги чемпионов

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Матч "Кайрата" и "Семея" в ЛЧ по футзалу
Матч "Кайрата" и "Семея". Фото: Никита Басов / АФК "Кайрат"

Алматинский "Кайрат" одержал победу над "Семеем" в матче основного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футзалу и обеспечил себе выход в следующую стадию, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились во втором туре группы 4. Матчи этого квартета, куда также входят португальский "Спортинг" и венгерский "Халадаш", принимает Алматы.

Казахстанское дерби завершилось волевой победой "Кайрата" со счетом 5:1. В составе алматинцев отличились Эдсон (18 минута), Денер Родриго (23), Алиссон (36), Кевин Арриета (36) и Лукас Отанья Родригес (38). Единственный мяч "Семея" забил Акжол Дарибай (13).

Победа позволила "Кайрату" набрать максимальные шесть очков и догнать "Спортинг" в турнирной таблице. Обе команды обеспечили себе выход в элитный раунд и в третьем туре оспорят лидерство в очной встрече.

"Семей" после двух поражений не имеет набранных баллов. Действующие чемпионы Казахстана в заключительном туре оспорят с "Халадашем" третье место, которое также дает путевку в следующую стадию.

Финальные матчи группы 4 пройдут 25 октября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2178147-kayrat-obygral-semey-v-kazahstanskom-derbi-i-vyshel-v-elitnyy-raund-ligi-chempionov/

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