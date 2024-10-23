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Соперник "Кайрата" и "Семея" по группе Лиги чемпионов обеспечил себе выход в элитный раунд

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Футзалисты "Спортинга" в Лиге чемпионов
Футзалисты "Спортинга". Фото: Абай Жансарбаев

Португальский "Спортинг" из Лиссабона обыграл венгерский "Халадаш" из Сомбатхея в матче Лиги чемпионов УЕФА по футзалу, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках второго тура основного этапа. Они выступают в группе 4, матчи которой проходят в Алматы. Также в этот квартет попали местный "Кайрат" и "Семей".

"Спортинг" одержал "сухую" победу со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Алекс Мерлим (12) и Паулета (36).

Победа позволила лиссабонцам набрать максимальные шесть очков и обеспечить себе выход в элитный раунд Лиги чемпионов, куда попадут три сильнейшие команды группы. Догнать "Спортинг" после второго тура может "Кайрат", если обыграет в казахстанском дерби "Семей".

"Халадаш" потерпел два поражения и не имеет набранных баллов, замыкая таблицу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2178092-sopernik-kayrata-i-semeya-po-gruppe-ligi-chempionov-obespechil-sebe-vyhod-v-elitnyy-raund/

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