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Казахстанский борец не смог выйти в схватку за бронзу чемпионата мира

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Бейбит Корганов
Бейбит Корганов. Фото: сайт Объединенного мира борьбы

Казахстанский борец греко-римского стиля Бейбит Корганов уступил в утешительном раунде молодёжного чемпионата мира в албанской Тиране, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Корганов представлял страну в весовой категории до 97 килограммов. Казахстанский "классик" дошел до утешительного раунда, где в первом поединке ему противостоял Антон Вивег из Германии.

Отечественный спортсмен досрочно проиграл сопернику со счетом 0:9, тем самым завершив выступление на мировом первенстве в Албании.

Отметим, что сегодня, 22 октября, проходит второй соревновательный день молодежного чемпионата мира. В соревнованиях по борьбе участвуют спортсмены в возрасте до 23 лет. Розыгрыш медалей продлится до 27 октября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2177382-kazahstanskiy-borec-ne-smog-vyyti-v-shvatku-za-bronzu-chempionata-mira/

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