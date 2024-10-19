"Астана" проиграла восьмой матч подряд в Единой лиге ВТБ

Баскетбольный клуб "Астана" продлил серию поражений, уступив в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против БК "Самара", сообщает корреспондент NUR.KZ.

В рамках восьмого тура столичная команда в гостях сыграла с "Самарой". Матч завершился победой хозяев паркета с общим счетом 91:57. Казахстанскому клубу не удалось взять верх ни в одной четверти (21:18, 20:14, 27:14, 23:11).

Отметим, что в текущем сезоне Единой лиги ВТБ "Астана" проиграла все матчи и занимает последнюю 12-ю строчку в турнирной таблице с худшей разницей в -233 очка.

"Астана" является единственной командой без побед в этом сезоне.

В следующем матче баскетболисты столичного клуба встретятся с БК "Енисей". Встреча состоится 23 октября.

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